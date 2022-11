'Índio do Buraco' é enterrado em Rondônia após decisão da Justiça Federal

O último Tanaru conhecido como "Índio do Buraco" foi enterrado em Rondônia nesta sexta-feira (4). A cerimônia foi feita pelo indígena Purá, do povo Kanoé, também com presença de funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai).

"O indígena de Tanaru, conhecido como índio do buraco, foi finalmente sepultado por servidores da Frente de Proteção Etnoambiental do Guaporé e indígenas da região. Ele foi enterrado dentro da maloca onde morreu, conforme os ritos dos povos da área", disse a OPI em publicação no Twitter.

O corpo do Índio do Buraco foi encontrado em agosto deste ano no mesmo local onde foi enterrado. A Justiça Federal de Rondônia acatou um pedido do Ministério Público Federal para realizar o sepultamento.

Segundo a Funai, o corpo do índio foi encontrado dentro da sua rede de dormir, em sua palhoça localizada na Terra Indígena Tanaru. No local não havia sinais de violência. Ele foi encaminhado para passar por perícia na sede da Polícia Federal em Brasília.

O índio era o único sobrevivente de uma etnia que vivia em isolamento. Após o genocídio de seu povo em 1995, ele viveu em total isolamento e evitava qualquer contato com não-índio. Ele ficou conhecido como o "Índio do Buraco" devido ao hábito de cavar buracos em todas as suas habitações encontradas nas florestas.

Durante os 25 anos que viveu em isolamento na área, Tanaru ajudou a proteger o local, o mantendo livre do desmatamento. Uma portaria de restrição de uso da área tem validade até 2025.