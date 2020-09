Igrejas de Flordelis fecham as portas após escândalo sobre morte do marido

Após ser acusada de ser a mandante do crime que resultou na morte do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis viu quatro das suas cinco igrejas fecharem as portas no Rio de Janeiro. As informações foram publicadas pelo jornal "Extra".

Os fiéis pararam de frequentar os cultos após as inúmeras denúncias sobre o caso da morte do pastor e marido da deputada. Além disso, ainda houve denúncias de brigas internas pelo poder financeiro das igrejas. Flordelis deciciu pelo fechamento das três filiais da igreja.

Um dos filhos adotivos de Flordelis, o pastor Carlos Ubiraci, foi preso no último dia 24 acusado de envolvimento no crime. Ele assumiu a presidência do Ministério Flordelis após o assassinato e comandava a filial de Piratininga, única ainda em funcionamento.