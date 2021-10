Homem morre e vereador é baleado na fronteira entre Brasil e Paraguai

Ainda segundo a publicação, o vereador Ismael Valiente foi atingido no lado esquerdo do corpo, já a segunda vítima um idoso de 84 anos foi baleado nas pernas.

De acordo com o G1, o Secretário de Segurança de Ponta Porã, Marcelino Nunes, informou que a vítima identificada como Bosco Gomez foi morta com tiros na cabeça e tórax. O ataque ocorreu enquanto as vítimas tomavam tereré.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um novo atentado em Capitán Bado, região de fronteira entre Brasil e Paraguai, nesta quarta-feira (13). Entre as vítimas está um vereador do município paraguaio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.