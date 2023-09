Homem é agredido por populares após matar homem e atirar em mulher

O indivíduo acusado de causar a morte de um homem de 42 anos e de ferir a tiros uma mulher de 46 anos tentou escapar logo após cometer o ato criminoso, porém acabou sendo subjugado pela população local. O incidente ocorreu no bairro Vila Margarida, situado em São Vicente, no litoral do estado de São Paulo.

O suspeito, de 43 anos, alegadamente disparou contra as vítimas após um desentendimento dentro de um estabelecimento comercial. A tragédia aconteceu aproximadamente às 4 horas deste domingo (24). A investigação deste caso está a cargo da Polícia Civil do estado de São Paulo.

Registros de uma câmera de segurança da via mostram o acusado tentando evadir-se do local, mas sendo capturado e submetido a agressões físicas pela população, que o atingiu com chutes e socos. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local indicado, encontrou as duas vítimas já feridas.

O homem atingido pelos disparos não conseguiu sobreviver e veio a falecer. A mulher ferida foi socorrida e permaneceu hospitalizada. A arma do crime não foi encontrada, conforme informado em comunicado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.