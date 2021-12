Homem-Aranha pula de trenzinho e enforca menino em Minas Gerais

Um vídeo onde um homem-aranha aparece enforcando um adolescente viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

O homem é funcionário do Trenzinho da Alegria, e nas imagens é possível ver que o aranha pula veículo em movimento, e vai até a criança que estava em uma bicicleta e a enforca forçando para o chão.

De acordo com a PM, o tio do menino revidou a agressão ao sobrinho, e deixou um hematoma na testa do homem-aranha, que contou que ainda foi ameaçado de morte.

O funcionário do trenzinho se defendeu afirmando que o menino estava pegando carona no veículo, e que foi advertido várias vezes, mas não se afastou, o que levou a reação dele pular do trenzinho e ‘esbarrar’ na bicicleta.

Os envolvidos não tiveram suas identidades divulgadas. A criança não foi lesionada, e o mesmo o homem-aranha tendo se machucado ele não quis atendimento médico. Todos foram levados para o 19º BPM para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Em notas divulgadas nas redes sociais, o Trem Mineiro Diversões afirmou que os protocolos legais estão sendo tomados e que a situação foi um fato isolado. A empresa também reforçou a versão do colaborador, de que a criança estava seguindo o trem de forma inapropriada e estava dificultando o trabalho dos demais animadores, mas que a conduta do funcionário foi errada.

"O jovem foi advertido pela segurança várias vezes, pois tais atitudes colocavam em risco os colaboradores e o próprio ciclista. (...) Assim, no calor do embalo, o colaborador tenta advertir o garoto de forma boçal — errônea — sucedendo o incidente. Na oportunidade informamos que o funcionário sempre apresentou boa conduta, também apresenta boas referências em outra empresa que presta serviços há mais de cinco anos, sempre com conduta virtuosa", concluiu o comunicado.