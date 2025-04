Guilherme, João Pedro e Renata estão na grande final do BBB 25

A final vai ser exibida na terça (22), com a presença de ex-BBBs. Juliette, Flay, Fiuk e Projota são alguns dos nomes que se apresentarão no gramado da casa. Os finalistas também vão contar com dois familiares cada para os últimos momentos de reality.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme, João Pedro e Renata são os finalistas do BBB 25 e disputam o grande prêmio de R$ 2.720.000 do reality. O vencedor será anunciado na próxima terça-feira (22).

