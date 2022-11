Garotos de programa dopam empresário com 'boa noite cinderela' e homem fica em coma

Um grupo de garotos de programa doparam um empresário com "boa noite cinderela" para roubar dinheiro e objetos de valor, no Rio de Janeiro, na zona sul. A vítima passou dois dias em coma.

Garotos de programa aplicam golpe do “Boa noite, Cinderela” pic.twitter.com/uUkvotjupw — Babilônia (@hamudaniel19) November 29, 2022

De acordo com informações da polícia, o empresário marcou um encontro com o suspeito Pedro Paulo Neto da Silva, conhecido como Kaio Pantera, no dia 30 de setembro, em um apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Após os dois terem relações sexuais, dois homens entraram no apartamento e começaram a agredir a vítima e exigir transferências bancárias via pix. O empresário foi sequestrado e colocado dentro do porta malas de um carro e levado até a casa dele. No local, os criminosos fizeram a limpa, levando computador, celular, um aparelho Alexa e transferiram mais dinheiro da conta do homem.

Em seguida, um dos suspeitos o ameaçou com uma arma e o obrigou a beber um líquido amargo. Um vídeo mostra o homem cambaleando e desmaiando nas escadas do prédio. Ele bateu a cabeça após sofrer uma convulsão. Após ser socorrido, o empresário teve novamente uma crise convulsiva e entrou em coma. A vítima passou dois dias desacordada e precisou ser entubada, ficando em ventilação mecânica.

Os suspeitos Kaio Pantera, Marlon Bouchud Falco, Gabriel de Souza Assis e Maurício Vinícius Antunes da Conceição foram presos. No momento da prisão, foram encontrados drogas e seringas usadas para dopar as vítimas.