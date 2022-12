Explosão destrói restaurante do grupo Coco Bambu; vídeos impressionantes

O Vasto Restaurante, do grupo Coco Bambu, foi completamente destruído após uma explosão na manhã desta quarta-feira (21), em Teresina.

GRAVE: Forte explosão destrói restaurante e outros imóveis na Zona Leste de Teresina; pelo menos uma pessoa ferida.



Coco Bambu

A explosão ocorreu por volta das 6h30, no bairro de Fátima. No momento do acidente o chão tremeu e várias casas das redondezas foram danificadas com o estrondo.

Sala aqui de casa na hora da explosão do Vasto

Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, vigilante do local, ficou ferido e foi socorrido com queimaduras de primeiro grau e desorientado. Outro funcionário estava no local no momento do acidente, mas não se machucou.

A causa do incidente ainda não foi confirmada, mas havia um forte cheiro de gás no local.