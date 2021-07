Ex-namorada de Hello Kitty se declara nas redes sociais: 'Vou te levar sempre comigo'

Hello Kitty foi executada durante operação policial na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Após a morte da traficante e gerente do Comando Vermelho Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, a Hello Kitty, nessa sexta-feira (16), a sua ex-namorada, a funkeira DJ Isa mostrou em suas redes sociais uma camisa que fez em homenagem à ex-namorada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.