Ex-mulher de Jairinho diz que foi agredida a caminho da lua de mel

Ana Carolina Neto, ex-mulher de Dr. Jairinho, contou que foi agredida enquanto se arrumava para a viagem de lua de mel dias após o casamento. Os dois, que têm dois filhos juntos, se casaram em 2013 após 15 anos juntos.

Segundo o G1, A dentista contou que a primeira agressão ocorreu após ela flagrá-lo conversando com outra mulher pelo telefone. Ana se recusou a viajar, os dois discutiram e ele a agrediu com chutes na canela. Na época, ela registrou boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito que confirmou as lesões.

A ex-mulher também disse que após antes da prisão, Jairinho publicou uma foto mentirosa em que aparece com um dos filhos e o enteado. Na legenda, o vereador dizia que ali havia começado uma amizade entre as crianças, mas Ana alega que o filho e Henry só se viram uma única vez e ficou indignada com o uso da imagem sem autorização. Ela pediu que a foto fosse deletada pela família de Jairinho.

Histórico de agressão

Uma ex-namorada de Jairinho afirmou que a filha chegou a ser agredida pelo vereador. Após a denúncia, a mulher teve uma fotos íntimas divulgadas pela defesa do vereador. Em uma das imagens, em que a mulher aparece nua, a legenda dizia: “Sou de Bangui, o vereador Jairinho que votou peito em mim”.