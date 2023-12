Esposa e filho de deputado são presos pela PF suspeitos de comandar milícia

Mayana Cerqueira da Silva, 43, e João Guilherme Cerqueira da Silva, 18, esposa e filho do deputado estadual Binho Galinha, da Bahia, foram presos pela Polícia Federal nessa quinta-feira (7), suspeitos de chefiar uma milícia que atua na cidade de Feira de Santana.

As prisões ocorreram durante uma operação da PF e do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Binho Galinha também é um dos alvos, mas por ter foro privilegiado, não pode ser preso.

Conforme as investigações, Binho, Mayana e João os “cabeças” de uma organização criminosa que conta com a participação de pelo menos três policiais militares.

O grupo está ligado a crimes como agiotagem, jogo do bicho e outros. No total, a Justiça emitiu 10 mandados de prisão, seis foram cumpridos pela PF, entre eles os de Mayana e João.

A prisão preventiva de Mayana, porém, foi convertida em domiciliar pelo fato de a mulher ter uma filha pequena. João segue preso e foi encaminhado para um presídio em Salvador.

Nas contas bancárias deles, a PF encontrou transferências vultosas que indicam que eles lavavam dinheiro de jogo do bicho e valores fruto de agiotagem.

No caso de João, ele transferiu para o pai quase R$ 500 mil. As movimentações ocorreram desde que ele ainda era menor de idade.

Mayana também recebeu e transferiu altas quantias, contudo, as transferências foram feitas para outros alvos da operação.

Um amigo de Binho, Jorge Vinícius de Souza Santana também é apontado como o operador do esquema. Quinze suspeitos, ao todo, estão na mira da PF. O deputado se manifestou sobre as prisões dos familiares e disse que “tudo será esclarecido”.

"Tendo em vista as denúncias feitas pelo Ministério Público Estadual (MPE) e que a pedido da Justiça estão sendo apuradas, com ações no dia de hoje (7) pela Polícia Federal, Receita Federal, e o próprio MPE em Feira de Santana e região, o deputado estadual Binho Galinha vem a público esclarecer que está a inteira disposição da Justiça da Bahia, e que tudo será esclarecido no momento próprio. Mantemos nossas atividades pessoais e legislativas sem alteração. Confio na Justiça e estou à disposição para dirimir dúvidas e contribuir quanto à transparência dos fatos. No mais, dizer que nosso jurídico está tomando as devidas providências para junto a Justiça prestar os esclarecimentos”, disse por meio de nota.