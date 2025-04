Enteado mata padrasto com golpes de machado na cabeça em Roraima

Ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio simples e conduzido à delegacia da Polícia Civil. O suspeito possui laudo médico que atesta transtornos psicológicos e, no momento da prisão, foi acompanhado por uma agente do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou a vítima caída no chão da residência onde morava, já sem sinais vitais. Segundo relato feito aos policiais, o enteado contou que se preparava para almoçar quando o padrasto teria dito que ele não comeria. A declaração teria provocado uma reação descontrolada, levando o suspeito a atacar a vítima com o machado.

Um homem de 36 anos foi preso nesta quarta-feira (23) suspeito de assassinar o padrasto, Marcos dos Santos, de 59 anos, com golpes de machado na cabeça. O crime ocorreu por volta das 14h, na vicinal 10, região do Paredão, zona rural do município de Alto Alegre, ao norte de Roraima.

