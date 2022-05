Em ato a favor de Bolsonaro, Daniel Silveira diz que sua prisão foi inconstitucional

Em uma de suas falas, o parlamentar disse que sua prisão foi ‘inconstitucional’. “Pessoal, durante muito tempo eu fiquei calado. Então, queria agradecer publicamente primeiro o (deputado) Jordy. Ele esteve comigo o tempo todo, mandando algum emissário, um recado, enquanto eu estive naquela prisão inconstitucional, e ele foi um dos responsáveis pela articulação no Congresso junto com a Carla, Tadeu e outros deputados para que a injustiça fosse desfeita”, ressaltou.

