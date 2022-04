Bolsonaro se atrapalha ao tentar defender Daniel Silveira: 'temos um chefe do Executivo que mente'

Ele falava antes de Luís Roberto Barroso, que, como presidente do TSE, convidou as Forças Armadas em 2021 a integrar comitê de transparência das eleições.

"Temos um chefe do Executivo que mente. E eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas se chama Jair Messias Bolsonaro?", afirmou Bolsonaro, Chefe do Executivo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.