Delegado da PF é exonerado após comandar operação contra Ricardo Salles

De acordo com o UOL, a exoneração de Perazzoni foi publicada nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial da União, com data retroativa ao último dia 17. Durante a operação, os policiais realizaram buscas e apreensões nos endereços de Salles e outros 21 investigados.

O delegado da Polícia Federal Franco Perazzoni, que comandou no mês passado a operação Akuanduba contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi exonerado da chefia da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da PF (Polícia Federal).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.