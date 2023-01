Danças de Amanda Meirelles no 'BBB 23' divertem internautas e viram meme

Na noite de quarta-feira (25), a paranaense se jogou ao som da banda de axé É o Tchan. Sem ligar para a coreografia exata, a médica se jogou na pista e até jogou o cabelo. Fred, que estava perto dela no momento, também achou a situação engraçada. Em outro momento da noite, ela também tentou engatar a Dança do Creu, mas não deu muito certo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Amanda Meirelles nas festas e as danças divertidas que ela faz está divertindo os espectadores do BBB 23 --e demonstrando, em rede nacional, a falta de molejo de uma parte do público.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.