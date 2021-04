CPI da Covid: Bolsonaro critica Barroso e o acusa de 'militância política'

O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, sobre a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis omissões e ações no combate à pandemia.

Ele acusou o ministro de 'militância política': "A CPI que Barroso ordenou instaurar, de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal (...) Não poderá investigar nenhum governador, que porventura tenha desviado recursos federais do combate à pandemia", escreveu no Facebook.

E continuou: "Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros (...) Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política", finalizou.