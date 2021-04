Pacheco considera ordem equivocada mas vai instalar CPI da Pandemia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta quinta-feira (8) que vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito conhecida como CPI da Pandemia, seguindo determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o Grupo Globo, apesar de seguir com o que foi determinado, Pacheco avaliou que a decisão foi "equivocada" e que a comissão poderá ser usada como "palanque político" para as eleições de 2022.

O pedido de criação da CPI foi protocolado em 15 de janeiro por senadores com o objetivo de apurar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária.

Questionado sobre quem presidirá a CPI e quem ficará com a relatoria, Pacheco disse que isso ainda será analisado.