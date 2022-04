Cliente é morto em bar por diferença de R$ 47 na conta

Um garçom do local teria feito a soma quatro vezes, e se negou a fazer novamente. Houve um bate-boca e em certo momento, duas pessoas invadiram a área de caixa, e a confusão contou com outros funcionários e clientes. Everton, que também era cliente, teve ferimentos característicos de golpe de faca, mas nenhuma das oito pessoas que estavam na confusão soube dizer como ele teria se machucado e quem seria o responsável pelos golpes.

Segundo informações repassadas para a Polícia Civil do estado, a briga começou quando um grupo de amigos, que chegou ao local às 20h30 de quinta (21), discordou do valor apresentado na conta. Eles acreditavam que deveriam pagar R$ 47 a menos.

