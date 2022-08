Cidades registram panelaço durante entrevista de Bolsonaro no JN; vídeos

Panelaço forte em Copacabana, no Rio de Janeiro Vídeo @midianinja #BolsonaroNoJN mentiroso no jn pic.twitter.com/fYQQLwVGQI

Começou o panelaço de norte a sul do Brasil! Bolsonaro já começou mentindo no Jornal Nacional! Vamos fazer o maior panelaço pra mostrar que as mulheres vão fazer de tudo para derrotá-lo, já no primeiro turno! #BolsonaroNuncaMais pic.twitter.com/iU9qusiDfL

Os atos foram registrados em Salvador, Rio de Janeiro, Vitória, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Diversas cidades brasileiras registraram 'panelaço' durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional, nesta segunda-feira (22).

