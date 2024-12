Chefe da PM diz que foi 'erro emocional' arremessar homem da ponte

O caso ocorreu na Vila Clara, zona sul da capital, durante uma abordagem na madrugada de segunda-feira (2). Um vídeo mostrou o momento em que o homem foi jogado no rio por um policial. Treze agentes envolvidos foram afastados e realizarão trabalhos administrativos enquanto as investigações prosseguem.

