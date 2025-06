Cantora de forró Faby Bezerra morre durante tratamento contra câncer

Faby já trabalhou com bandas como Raízes do Forró, Forró Forrado, Forró na Veia e Forró Bota Pra Cima.

A artista vivia em Fortaleza (CE) e era natural de Limoeiro do Norte. Após receber diagnóstico de câncer de colo de útero, Faby iniciou o tratamento e prosseguiu com a agenda de shows. A pausa foi necessária quando a cantora teve uma piora de saúde.

