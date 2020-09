Câmera gravou homem que jogou bomba na casa de testemunha no caso Flordelis

A empresária Regiane Rabelo, que teria sofrido um atentado a bomba na semana passada, disse que conseguiu imagens de uma câmera de segurança que mostram nitidamente o rosto do autor da ação. Ela aponta a deputada Flordelis como mandante do ataque e diz se tratar de uma tentativa de intimidá-la por seu depoimento no caso da morte do pastor Anderson do Carmo.

Ela revela que o suspeito rondou o imóvel algumas vezes para ter certeza de que ela e o marido estariam lá no momento da explosão. As câmeras de uma vizinha captaram tudo e devem ajudar a polícia a identificar o criminoso.

Regiane suspeita de alguns nomes, mas prefere deixar a cargo da polícia a busca pelo responsável. A empresária é ex-patroa do rapaz e acredita que se tornou alvo da pastora por revelar que a mesma pressionou o filho Lucas assumir o crime no lugar dela.