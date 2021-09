Brasileiro é morto com 13 tiros no Paraguai e assassinos deixam recado

O brasileiro Rogério Laurete Buosi, de 26 anos, foi morto com treze tiros, dentro de casa, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, neste sábado (25). Ele era de Rondonópolis, Mato Grosso, mas morava em São Paulo quando decidiu se mudar ao país vizinho em julho deste ano.

