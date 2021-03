Brasil tem novo impasse com a Índia e envio de vacinas sofre atraso

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello confirmou o contrato com as empresas Pfizer e Johnson & Johnson e garantiu que 138 milhões de doses das vacinas devem começar a chegar ao Brasil a partir de maio.

Ainda segundo a publicação, o governo indiano tem feito pressão para que as doses não saiam do país.

No novo cronograma, atualizado pelo Ministério da Saúde, não há previsão da chegada dos imunizantes. De acordo com a CNN Brasil, a mudança ocorreu, novamente, por questões diplomáticas.

