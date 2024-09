Menino de 4 anos é abandonado morto e com sinais de violência sexual em unidade de saúde

A equipe médica constatou o óbito de Davi Lucas e acionou as autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram as investigações, buscando identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O corpo de Davi Lucas Cândido Rodrigues, de apenas 4 anos, foi abandonado sem vida no Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, Cariacica, na Grande Vitória, na manhã de terça-feira (17).

