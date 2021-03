Covid: Hospitais instalam câmeras frigoríficas para guardar mortos na Bahia

Desde o início da semana, os estados passaram a transferir pacientes para hospitais de outras regiões por conta do avanço da segunda onda da pandemia que começou no Amazonas e virou um efeito dominó em todo país.

Contêineres frigoríficos já começaram a ser instalados em hospitais para acondicionar os corpos de vítimas da covid-19 em Salvador, na Bahia. As 10 câmaras foram colocadas nos hospitais Instituto Couto Maia, Ernesto Simões, Espanhol e no hospital campanha na Arena Fonte Nova.

