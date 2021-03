Avião que carregava vacinas contra a Covid-19 bate em jumentos ao pousar no interior da Bahia

A Bahia recebeu nesta terça-feira (2) mais 165 mil doses da Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Do aeroporto de Salvador, a carga foi distribuída para todo o território da Bahia.

A aeronave pertence ao governo do estado. De acordo com informações oficiais, não houve feridos.

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte que transportava vacinas contra a Covid-19 bateu em dois jumentos ao pousar na manhã desta quarta-feira (3) na pista do aeródromo da cidade de Ibotirama, no interior da Bahia.

