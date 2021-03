Novo lote de insumos para a produção da Coronavac chega ao Brasil

O Brasil vive atualmente uma situação desesperadora com a falta de leitos em quase todos os estados. Por isso, a vacinação representa, no momento, a melhor opção de controle a pandemia.

Chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (4), um novo lote de insumos para a produção da vacina Coronavac. A carga de 8.250 litros de insumos, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deve ser encaminhada ainda hoje para a sede do Instituto Butantan.

