Bolsonaro pede a Moraes autorização para ir à posse de Trump nos EUA

Bolsonaro não pode deixar o país e teve o passaporte retido por ser investigado por suspeita de envolvimento no plano de Golpe de Estado, ocorrida antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2023.

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a devolução do passaporte e autorização para ir à posse de Donald Trump, presidente eleito nos Estados Unidos.

