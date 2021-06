Bolsonaro é vaiado em voo e rebate: ‘deviam estar viajando de jegue’; vídeo

O Bolsonaro entrando no avião e as pessoas chamando ele de Genocida e gritando fora Bolsonaro eu acho é pouco pic.twitter.com/yGuI7XE0Pw

O presidente Jair Bolsonaro foi vaiado durante voo comercial nesta sexta-feira (11), em Vitória, no Espírito Santos, e causou um pequeno tumulto. Bolsonaro surgiu de surpresa no voo e tirou fotos com a tripulação, mas em seguida foi hostilizado pelos passageiros.

