Bolsonaro apresenta estabilidade após piora clínica, informa boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta um quadro de saúde estável e não registrou novos picos de elevação da pressão arterial, conforme boletim médico divulgado nesta sexta-feira (25). O informe anterior, divulgado na quinta-feira (24), indicava uma piora clínica do ex-mandatário, com aumento da pressão arterial e alterações em exames laboratoriais.

No entanto, a equipe médica que acompanha Bolsonaro comunicou hoje que ele foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, cujos resultados foram "compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório", descartando complicações ou a necessidade de novos procedimentos. O boletim também informa que foram tomadas medidas para controlar as alterações nos exames laboratoriais do fígado.

O ex-chefe do Executivo está hospitalizado desde o último dia 11, quando passou mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte. Transferido para Brasília, Bolsonaro passou por uma cirurgia extensa para desobstrução intestinal e permanece na UTI desde então.

Íntegra do Boletim Médico:

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial. Foram tomadas medidas para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado. Ontem, foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, que foram compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, descartando complicações ou necessidade de novos procedimentos. Continua em jejum oral e com pausa temporária da nutrição parenteral. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI."