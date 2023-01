Bolsonaristas pedem golpe militar em manifestação; PM reage com bombas

Horas antes da invasão, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, havia autorizado o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para atuar na capital federal, entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes. Segundo a pasta, a medida foi adotada "em razão das manifestações políticas no centro da capital federal".

Houve também invasão do Palácio do Planalto, o local de trabalho da Presidência da República. Formado por centenas de pessoas, o grupo entoava palavras de ordem e carregava cartazes pedindo o golpe militar.

Um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiu na tarde deste domingo (8) o prédio do Supremo Tribunal Federal e promoveu um quebra-quebra na sede da principal corte da Justiça brasileira. O plenário do STF foi destruído pelos golpistas, que não se conformam com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022 e pedem um golpe militar no Brasil.

