Bolsonarista invade aniversário, mata petista e morre após ser baleado

O agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho, invadiu a festa de aniversário de um guarda municipal petista, identificado como Marcelo Arruda, e em seguida executou o homem a tiros na cidade de Foz do Iguaçu, no Rio Grande do Sul, na noite desse sábado (9).

O crime ocorreu no estacionamento do local onde a festa acontecia. Antes de morrer, Marcelo ainda conseguiu atirar no agente penitenciário que acabou morrendo também.

Testemunhas contam que Marcelo comemorava seus 50 anos com uma festa temática que trazia os símbolos do PT, partido ao qual era filiado, e fotos de Lula.

De repente, Jorge invadiu o local gritando “Bolsonaro” e “Mito”, xingando o aniversariante e os convidados e fazendo ameaças a todos.

Depois que ele saiu, Marcelo ficou com medo de que ele voltasse e cumprisse as ameaças e decidiu ir até o estacionamento pegar uma arma que estava em seu carro. Mas, no caminho ele e Jorge se encontraram e o agente atirou duas vezes contra ele.

O guarda municipal caiu ferido, mas ainda conseguiu sacar sua arma e atingir o bolsonarista. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram.

Marcelo deixa a mulher e quatro filhas, a mais nova tem apenas 1 mês de vida. O guarda municipal era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz (Sismufi), tesoureiro do PT municipal e foi candidato a vice-prefeito.