Vídeos: Balão cai sobre avião e pega fogo dentro do Aeroporto Santos Dumont no Rio

Por conta disso, as campanhas contra a soltura de balões estão sendo intensificadas no Rio de Janeiro, na tentativa de conscientizar a população e evitar tragédias.

Este é o segundo caso envolvendo quedas de balão no aeroporto só nesta semana. No último domingo (7), outro balão despencou na pista de pouso no momento em que uma aeronave se preparava para realizar a aterrissagem.

Absurdo! Balão cai do lado de caminhão de combustível e aeronaves no Rio de Janeiro, aeroporto do Santos Dumont #Balao #DiaDasMaes #maes Balão MATA ! pic.twitter.com/zBbp54n6aG

Um balão caiu sobre um avião e causou um incêndio na manhã deste domingo (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

