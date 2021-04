Babá de Henry Borel presta novo depoimento à polícia

Segundo o G1 Rio de Janeiro, Thayná entrou correndo na delegacia, coberta por um agasalho. A polícia afirma que a babá mentiu no primeiro depoimento, ao não contar sobre a troca de mensagens com a mãe de Henry, Monique Medeiros, relatando supostas agressões ao menino em fevereiro.

Babá do menino Henry Borel, Thayná de Oliveira chegou no início da tarde desta segunda-feira (12) à 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar um novo depoimento sobre a morte do garoto.

