Amazonas está entre os estados com mais evangélicos no Brasil

De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Amazonas aparece como o terceiro com a maior proporção de evangélicos no país. A liderança é do Acre, seguido por Rondônia.

O levantamento também indicou um avanço significativo da população evangélica no Brasil. Em 2010, esse grupo representava 21,7% dos brasileiros; em 2022, o número subiu para 26,9%, conforme divulgado em reportagem do portal UOL.

As regiões com maior concentração de evangélicos são o Norte, onde esse segmento representa 36,8% da população, e o Centro-Oeste, com 31,4%.

Veja o ranking

Acre - 44,4% - População: 830.018 pessoas

Rondônia - 41,1% - População: 1.581.196 pessoas

Amazonas - 39,4% - População: 3.941.613 pessoas

Amapá - 36,4% - População: 733.759 pessoas

Espírito Santo - 35,4% - População: 3.833.712 pessoas

Pará - 35,3% - População: 8.120.131 pessoas

Roraima - 34,4% - População: 636.707 pessoas

Goiás - 32,6% - População: 7.056.495 pessoas

Mato Grosso do Sul - 32,5% - População: 2.757.013 pessoas

Rio de Janeiro - 32,0% - População: 16.055.174 pessoas

Tocantins - 31,0% - População: 1.511.460 pessoas

Mato Grosso - 30,0% - População: 3.658.649 pessoas

Distrito Federal* - 29,2% - População: 2.817.381 pessoas

São Paulo - 27,3% - População: 44.411.238 pessoas

Paraná - 26,1% - População: 11.444.380 pessoas

Maranhão - 25,4% - População: 6.776.699 pessoas

Pernambuco - 25,2% - População: 9.058.931 pessoas

Minas Gerais - 24,8% - População: 20.539.989 pessoas

Santa Catarina - 23,4% - População: 7.610.361 pessoas

Bahia - 23,4% - População: 14.141.626 pessoas

Alagoas - 22,9% - População: 3.127.683 pessoas

Rio Grande do Norte - 21,4% - População: 3.302.729 pessoas

Rio Grande do Sul - 21,4% - População: 10.882.965 pessoas

Paraíba - 20,8% - População: 3.974.687 pessoas

Ceará - 20,8% - População: 8.794.957 pessoas

Sergipe - 18,3% - População: 2.210.004 pessoas

Piauí - 15,6% - População: 3.271.199 pessoas