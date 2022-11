Influencer é presa ao postar vídeo saboreando sopa de morcegos; assista

A Youtuber e influencer tailandesa Phonchanok Srisunaklua foi presa após divulgar um vídeo onde saboreia um ensopado de morcegos. Após a grande repercussão, ela apagou o vídeo, mas pode ser julgada e condenado a uma pena de até 5 anos de detenção.

A tailandesa excluiu o vídeo da plataforma e fez outro com um pedido de desculpas. Segundo a polícia, os morcegos eram de uma espécie protegida.

Thai blogger faces five years in jail for videoing herself eating a WHOLE BAT in a bowl of soup - after viewers said she risked 'starting a pandemic'

Phonchanok Srisunaklua uploaded video of herself eating soup with bats in it

She described bats as being 'delicious' and is seen pic.twitter.com/uDycQOzRPX