Conheça a vencedora do concurso da vagina mais bonita do Brasil

Você sabia que existe um concurso para eleger a vagina mais linda do Brasil? A competição iniciada pela catarinense Ana Otani terminou neste domingo (28) e selecionou a mulher com a vagina mais bonita do país.

A vencedora foi a carioca Maitê, que entrou em jogo já quase nas finais do concurso após a retirada de outra candidata. Maitê recebeu 53% dos votos do público, que são assinantes de Ana.

As 16 candidatas foram divulgadas nas redes sociais e os assinantes votavam através da plataforma que Otani usa. Eles recebiam uma foto diferente da vagina das candidatas todos os dias, mas não sabiam a quem pertencia a "pepeca".

As últimas três candidatas foram Maitê com 53% dos votos, Anni com 28,8% e Lara que ficou em 3º lugar com 11,9%. A ganhadora foi anunciada no Instagram e ainda fez um agradecimento pela vitória.