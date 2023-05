'Annabelle do Reino Unido': Boneca assombrada é flagrada por câmera se mexendo sozinha

“Sempre haverá um ceticismo quando se fala de algo paranormal. E com razão, mas quando você captura algo assim, as pessoas precisam aceitar a possibilidade de realmente existirem coisas por aí que não podemos explicar”, disse Danny Moss ao Cheshire Live.

Grace Doll, conhecida como ‘Anabelle do Reino Unido’, foi filmada por câmeras de segurança se mexendo. A boneca está trancada desde janeiro no quarto do My Haunted Hotel.

