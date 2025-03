Guilherme bate boca com Eva, Renata e João Gabriel após votos em Joselma

EITAAAAAAAA!!!! É CONFUSÃO NA COZINHA!



Guilherme: "Se pra vocês é normal, ter uma briga aqui e não comprar essa briga. Isso pra mim não existe" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/DzXOSArH3c — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Guilherme questionou os votos dos integrantes do Quarto Fantástico na sogra, Joselma, e procurou João Gabriel e João Pedro para entender a escolha de votos no Paredão. O Líder da semana questionou os irmãos por terem votado em Joselma e Daniele Hypolito, em vez de focarem nas pessoas com quem tiveram embates diretos no jogo.

"É apenas uma visão minha como jogador, vocês não precisam concordar. Mas o maior embate de vocês hoje é realmente a Dani? Foram vocês que votaram nela?", perguntou Guilherme.

Os gêmeos confirmaram a decisão, o que levou Guilherme a criticar a estratégia. "Se temos um embate aqui, temos que assumir e chamar para o confronto. Fiquei sem entender essa escolha", opinou. João Gabriel respondeu de forma direta: "É estratégia, meu amigo".

Em seguida, João Pedro apontou que Renata estava envolvida na estratégia. Momento em que João Gabriel se exaltou: "Vocês são sete, nós somos seis. Eu estou aqui para defender meu grupo e você quer que eu aja de outra forma?! Cada um joga do seu jeito. Você faz o seu jogo e eu faço o meu. Agora você quer questionar o nosso voto na Dani? De onde você tirou isso?!".

Renata entrou na conversa e tentou justificar sua escolha: "Eu tenho motivos para votar na Delma. Ela também é meu embate". Eva reforçou: "Votei na Dona Delma pela Renata. Ou você acha que não me incomodei com algumas atitudes dela? Me afastei justamente por isso".

Guilherme então questionou: "Seu embate principal não é com Aline?". Eva admitiu: "Sim, meu embate é com Aline, mas também tenho estratégia. Nem tudo aqui se resume ao maior embate. É preciso jogar com inteligência".

O genro de Joselma seguiu com a discussão com as sisters.