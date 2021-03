Sabendo que Carla vai ao paredão, Arthur decide sobre Anjo: 'vai sangrar'

Arthur acredita que estará no paredão pela casa, já que sabe que Rodolffo deve indicar Carla ao paredão e com Projota imune, acredita que vai ‘herdar’ os votos que iriam para o rapper.

Como Carla Diaz vem sendo alvo da casa e do líder, o esperado era que o rapaz desse a imunidade à sua “ficante”, mesmo ele tendo se afastado nos últimos dias. Mas na tarde deste sábado (6), ele afirmou que vai dar o Anjo a Projota. "Já tenho minha decisão.O Rodolffo vai nela, já conversei com ele. Então tipo...vai doer, vai sangrar, mas é isso. O negócio agora é torcer para eu voltar no bate e volta" , disse ele em conversa com Projota, poucas horas após ganhar o Anjo.

Ao que tudo indica, o Anjo vem trazer mais uma semana turbulenta para Arthur devido às decisões do brother. Depois de ganhar a antipatia de Fiuk e Juliette, que se revoltou afirmando que o brother praticamente a prometeu que não daria o Monstro a quem estivesse no VIP (como ela, que tinha acabado de ir para o grupo que tem uma alimentação melhor), o crossfiteiro decidiu para quem vai a imunidade.

