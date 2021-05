Tiago Leifert cai no choro em reencontro com brothers; vídeo

Os participantes aplaudiram o apresentador, que ficou com lágrimas nos olhos ao rever a cena. “A gente se importa muito com eles, a gente fica muito preocupado, a gente sente a dor deles e queremos que tudo fique bem", explicou.

No vídeo, Tiago cai no choro ao se despedir dos participantes. O apresentador, que sempre se emociona nas finais, comentou após uma fala de Karol Conta. “A gente só reuniu vocês mesmo para gente encerrar a temporada. Para que vocês pudessem, sem a pressão do confinamento, sem a pressão do jogo, se reencontrar. Olhar olho no olho, dar um beijo, pedir desculpas, pegar um telefone e continuar e seguir em frente. Porque o jogo acabou”, disse ele chorando em seguida.

Tiago Leifert não segurou emoção e caiu no choro durante o especial “BBB Dia 101”. O momento foi exibido durante entrevista ao “Conversa com Bial” na noite desta sexta-feira (7).

