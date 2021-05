Viih Tube desabafa após chorar vendo Juliette no BBB Dia 101

"Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar para ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês, e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início!"

Um dos momentos que marcou os telespectadores foi o choro de Viih Tube ao ver Juliette entrando pela porta. A youtuber começou a chorar e foi consolada por Gil: “Eu fiz muito mal pra ela”. Gil disse que todos ali erraram, mas Viih afirmou: “Não gente, mas questão de jogo eu também, mas com a Ju foi diferente”. Ao abraçar Juliette, Viih disse: “Eu espero mesmo que você me perdoe.”. Ju disse que ainda não teve tempo de ver o programa, nem havia ainda visto sua mãe: “Espero mesmo que você veja tudo e se quiser um dia conversar, a gente conversa”, completou Viih.

Havia 2 coisas que eu queria ver nesse reencontro do #BBB101 O ENCONTRO DA SARAH E JULIETTE esse foi cortado e o encontro da VIIH TUBE COM A JULIETTE, esse passou e eu me apeguei a esse vídeo e estou a 3 horas assistindo sem parar, chorando feito criança, espero q elas conversem. pic.twitter.com/deF7nvfNpj

O BBB Dia 101, exibido no sábado, marcou o reencontro de todos os brothers da edição de 2021 - exceto Arcrebiano - no programa, poucos dias após a final que consagrou Juliette campeã.

