BBB21: Leifert chora em final de programa que teve Juliette como campeã

Um dos momentos marcantes, foi quando o apresentador chega a ficar mais afastado do trio que curte o show, aponta para o alto e, depois, se aproxima novamente do grupo.

A final do BBB21 emocionou internautas e até o apresentador Tiago Leifert, que mostrou sensibilidade durante discurso que informava a Juliette, de que era campeã deste edição: "Juliette, você é um fenômeno! No palco montado pelo público, você nunca saiu do 1° lugar", disse Leifert ao dar a importante notícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.