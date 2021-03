Juliette se revolta com Arthur por castigo do Monstro: 'p*** que p***'

Será que o Monstro vai dar briga mais uma vez? Arthur venceu a Prova do Anjo neste sábado e deu o castigo para Juliette e Fiuk.

Arthur colocou fiuk e Juliette no monstro #bbb21 pic.twitter.com/XubHPj2Dhf — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 6, 2021

Juliette ficou revoltada por ter sido escolha do brother. A pernambucana, que tinha acabado de ir para o grupo VIP a convite do líder Rodolffo, agora voltará para a Xepa, enquanto tinha outras opções de pessoas que estavam no VIP há mais tempo, ou mesmo os próprios da Xepa.

“Tô passada. Perplexa, p*** que pariu. Tinha muita gente que tava no VIP e não tava na Xepa. Eu falei sobre coragem com ele... Muita coragem da parte dele e depois fazer, ainda bem que tá gravado”, disse para colegas no quarto Cordel.



Além disso, ela se irritou pelo fato de que na festa de ontem, ter dado palavras de coragem para o colega, e Arthur ter dito que não colocaria ninguém do VIP no Monstro. “Ele falou olhando no meu olho que não ia ninguém do VIP. Teve gente que estava no VIP por 2 semanas seguidas. Tive conversa com ele antes, eu instiguei a coragem dele, e a coragem dele foi me colocar (...)”.

Juliette deixou claro que sua irritação não é pela dinâmica do Monstro em si, mas pelo fato de Arthur ter se “traído” nas próprias palavras. “Mas tudo bem, eu estava pronta pra pegar o Monstro. Não esperava que ele fosse se trair numa conversa. Tô triste por ele, se perder numa merda dessa. Era mais bonito pra ele ficar caladinho. Eu não tenho um pingo de medo de monstro não.”.

A sister também afirmou que está com vontade de ir falar na cara do brother, mas por estar muito nervosa pode acabar dando em briga e prefere esperar que ele venha conversar.

juliette pegando a incoerência do bananinha no pulo #BBB21pic.twitter.com/cX9RtWrb2j — Geraldinha Reality (@GeraldaComenta) March 6, 2021

Em conversa com Juliette na madrugada anterior, Arthur chegou a cair no choro ao ser aconselhado e consolado pela sister, que o apoiou.