Juliette manda a ‘real’ para Arthur e faz brother cair no choro

Juliette atacou mais uma vez com seus conselhos sábios. A pernambucana conversou com Arthur, que anda se sentindo mal pela casa, e acabou fazendo o crossfiteiro chorar muito. Ela começou filosofando sobre as atitudes no programa: "O que a gente tem aqui é ser o que a gente é. Ninguém consegue apenas jogar. Chega uma hora que cansa".

“Quem tentou fazer isso está em casa. Quem quer ser muito esperto, não sabe de nada. Não adianta querer ser esperto, só resta ser de verdade. Se o público gostar, maravilha. Se não gostar, ok”, disse. "Eu nunca fiz isso. Você sabe que eu nunca me achei esperto”, disse Arthur. A sister dispar: "Tentou". "No momento que eu me vi sozinho, preferi tentar me fazer de forte", responde o rapaz.

"Você é forte! Ser forte não significa ser frio, ser calculista. Ser forte é superar as divergências", diz a maquiadora. "Eu não sabia. E você sabe que não foi por mal" diz Arthur, que ouve: "Eu sei, mas nem todo mundo sabe".

Arthur chora ao ouvir Juliette falando que não via mais o Arthur que viu no primeiro dia, que falava da sua avó.

"Não precisa ser durão."#BBB21 pic.twitter.com/u7X3QH3AP7 — No Instante - A Informação Agora (@NoInstante_n10_) March 6, 2021

“Eu vi o Arthur naquele dia da mesa falando sobre a sua vida, coisas de escola, eu olhei o seu olho e vi o Arthur que eu vi no primeiro dia, o Arthur de coração bom, o Arthur que falou da avó. Esse Arthur eu não via mais aqui por muitos dias. Esse Arthur não olhava no meu olho, baixava a cabeça quando eu passava. Esse Arthur eu não quero conhecer, não me interessa. O Arthur que me interessa é esse aqui”, afirma.

Arthur começou a chorar muito enquanto Juliette falava. A sister o abraça, consolando-o. "Por isso você voltou [do paredão], porque alguém enxergou. Não precisa ser durão, não. Se você for você, já é muito. Você é maravilhoso, Arthur. Ser forte não é ser rígido. Ser forte é ser você, como você sempre foi. Sua história é muito bonita, ela é sua força".