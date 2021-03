Carla Diaz e Arthur têm DR durante festa e atriz chora sozinha

Os dias na casa têm sido complicados para Carla Diaz. Além de ter virado o principal alvo dos participantes, a atriz também sentiu um grande afastamento de Arthur. Na madrugada deste sábado (6) na festa, depois de passarem o tempo todo distantes, os dois sentaram para conversar mais uma vez sobre a relação.

Arthur disse que acha que bebeu mais do que devia e que está bem bêbado. Carla respondeu: "Por isso você tá falando comigo?".

"Não é por isso. Não tem problema com você. Você não é minha opção de voto e nem se fosse. Sou o jogador mais fair play aqui", disse ele, que voltou a afirmar que o seu comportamento distante é por questões pessoais.

“Não viaja. Posso ter a minha culpa, posso ter a minha culpa, mas não viaja... Não pira. Se fosse alguma coisa com você, eu tinha dormido aqui fora e perdido estalecas. É eu comigo mesmo. Se fosse o caso, eu não tinha olhado para você na hora daquela música. Você estava olhando para mim rindo”.

"A gente se olhou no mesmo momento porque condizia", disse Carla. "Então, pronto. Não é um sentimento único, é mútuo. É uma parada mais forte", afirmou Arthur.

Em seguida, o crossfiteiro afirmou que “nunca falou mal” do seu affair no BBB21: “É um momento particular e a gente acabou se olhando ali. Fala mal de mim, mas quer me pegar de volta. Não que eu queira isso, jamais. Eu tô quietinho na minha. É mais de você para com o Arthur esse sentimento de 'fala mal de mim, mas quer me pegar de volta'. Não falo mal de você. Nunca falei.”, disse o brother, que volta e meia conta a Projota os seus incômodos com a sister.

Carla Dias sentindo o som do Charlie Brown bater forte é meu espírito animal nesse atual estágio #BBBB21 pic.twitter.com/rvMOPlBM6d — Extremo Isento (@jowez) March 6, 2021

Choro e desabafo - Carla ficou triste durante a festa e chegou a chorar sozinha ao ouvir “Só os loucos sabem”, de Charlie Brown Jr.

João Luiz chegou para perguntar o que aconteceu: “É muita coisa, amigo, muita coisa. Eu preciso também entender as coisas. As pessoas mudam muito rápido aqui dentro e isso está me deixando maluca. E dói. Essa semana está muito difícil para mim. Essa festa foi ótima, consegui dar uma aliviada. Mas agora acabou de acontecer um negócio que porra…”.

“Com o Arthur?”, perguntou João. “É… Sei lá, não to entendendo mais nada”, respondeu ela. João pergunta: "Com o Arthur?" Carla confirma:" É... Sei lá, eu não estou entendendo mais nada".

“É porque eu também não sei o que falar. E não quero falar porque não sei o que é. Às vezes ele fala que é só questão com ele, que não tem nada comigo, mas ele não estava me olhando agora. Ele disse que estava se sentindo culpado por todo mundo ter se afastado de mim porque eu estava com ele, e eu falei: 'mas a culpa não é sua, eu também aceitei'. Aí eu não sei... mudou…”.

Camilla chega na conversa de João e Carla. A digital influencer e o professor não entendem as atitudes de Arthur com a atriz, e Carla parece não entender, porém defende.#BBB21 pic.twitter.com/8brlRno8VA — No Instante - A Informação Agora (@NoInstante_n10_) March 6, 2021

A sister explicou que a questão não é sobre quem tem culpa ou não por ela ter sido prejudicada, e admitiu que se envolver com Arthur pode tê-la prejudicado. “Acho que sim, um pouco. Mas eu não me arrependo. Porque eu vivi porque eu estava feliz. Mas quando eu mais precisava da pessoa, a pessoa virou e disse: 'vamos fingir para as pessoas...' Aí cheguei agora, ele estava conversando com a Juliette, não olhava no meu olho e mandou umas indiretas. Tem coisa que machuca “.

"Até a Camilla estava falando que vocês deram uma afastada e tal. Eu senti e isso também me magoou um pouco porque foi um acumulativo. Só que eu vi que ele tava precisando de mim porque duas semanas no paredão é f*da.", afirmou.