Juliette dá ‘baile’ em Gil que fica sem reação: ‘tu é cego ou doido?'

Gilberto não rebateu as declarações de Juliette, que continuou: “Se fosse interesse não estava do seu lado”. A sister também se mostrou muito incomodada por ter sido chamada de interesseira. “"Tu não assiste BBB não? Tu é cego? Ou se faz de doido? Só pode! Pelo amor de Deus, velho. Não sabe como funciona não?”, disse.

O Gil e Juliette tretando e ele falando que ela age por convivência e ela: “E porque eu fiquei do lado de você e a Sarah quando todo mundo tava falando mal? Porque vocês são famosos” NA CARA DO MC PALMINHAAAAA #BBB21 pic.twitter.com/BPQ0m1uRc2

Treta | Gil começa a bater Palmas e gritar com Juliette insinuando que ela age por conveniência. Juliette sai de cena com classe e deixa ele gritando sozinho. Gil e Juliette #BBB21 pic.twitter.com/epN9VKraBU

Gilberto e Juliette bateram boca logo no início da manhã desta quarta-feira (17). Tudo começou porque o pernambucano não gostou dos emojis do queridômetro.

