Juliette descobre fofoca de Gil e relação azeda no BBB21; veja vídeo

Juliette já rompeu com Gilberto e até declarou que ele pode se tornar sua opção de voto dentro do confinamento. Mas, ela não esperava descobrir que o amigo já teria feito fofoca sobre a sister. Durante uma conversa com Camilla de Lucas, na madrugada desta terça-feira (16), Juliette desabafou sobre seus desentendimentos com Gil.

Pouco depois, Carla entrou no quarto confirmou que a "fofoca" que rola pela casa é que Juliette teria sentado ao discutir com Lumena propositalmente, para prejudicar a imagem da ex-sister. João disse que ouviu a mesma história de outras pessoas e Juliette ficou chocada com a descoberta e afirmou que teria partido de Gil. "Foi ele, foi ele que falou. Ele fez de má-fé, porque eu disse a ele, eu agradeci, bicho", lamentou.

"Por isso eu falei: 'Só observe e fique atenta'", disse Carla. "Foi falado pra uma galera", continuou.

"Minha gente, como a pessoa faz isso? Como a pessoa faz isso com uma pessoa que tá do lado? Por que? Porque eu não tava com ele, concordando com ele, fazendo as coisas dele. Eu tenho que concordar com as coisas erradas que ele faz. Eu tenho que concordar porque se eu não concordar, sou eu", disse Juliette.

A advogada continuou. "Ele quer que eu revide igual ele faz. Eu não vou fazer isso, porque eu acho isso feio, acho isso pequeno, acho isso medíocre. Não sou eu. Não vou levantar dedo e bater palminha aqui", declarou.